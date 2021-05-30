Глава регисполкома «ЕР»: В Псковской области в ходе праймериз зафиксированы единичные замечания

В Псковской области в ходе праймериз зафиксированы единичные замечания, заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Максим Адамчук.

Как сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, он рассказал, что участники праймериз жаловались на выдачу неправильно оформленных бюллетеней на одном из счетных участков. Однако эта информация не подтвердилась. Также, как и жалоба на плохое соблюдение санитарных требований на одном из участков.

В целом предварительное голосование на всех 119 избирательных участках Псковской области прошло «в спокойном режиме», явка была хорошая. «Люди понимают, что от них зависит, кто представит регион на выборах в Государственную Думу от партии в сентябре, и кого выдвинет партия на выборы в региональный парламент», - заявил Максим Адамчук.

Напомним, в Псковской области 30 мая работают 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, проголосовать можно на портале pg.er.ru.