Елена Лунгу проинспектировала работу участка на праймериз

Врач-терапевт Елена Лунгу, участвующая в праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания от партии, проинспектировала работу одного из участков, ан котором проводится предварительное голосование. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сходила на избирательный участок, чтобы посмотреть, как идёт голосование. Как врачу мне важно убедиться в соблюдении всех правил по недопущению распространения коронавируса, ведь опасность распространения инфекции никуда не ушла», - сообщила Елена Лунгу.

По ее совам, на избирательном участке в Псковском колледже профессиональных технологий на ул. Л. Поземского, 122 «везде стоят антисептики, на входе – обязательная термометрия, все меры соблюдены». «Приятно видеть такой ответственный подход при проведении предварительного голосования!» - заявила женщина.

Ранее Елена Лунгу сообщила, что приняла участие в праймериз посредством электронного голосования.

Напомним, в Псковской области 30 мая работают 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, проголосовать можно на портале pg.er.ru.