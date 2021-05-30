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Культура

Опубликована программа празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

30 мая 2021 года, 16:24

На сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»  опубликована программа празднования Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые пройдут 4-6 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в информационной службе музея.

В программе - концерты и выставки, спектакль Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, презентация анимационного проекта «МультПушкин» от художника Игоря Шаймарданова.

Вход на мероприятия свободный либо по пригласительным билетам, заказать которые можно по телефонам 8(81146) 2-24-27 или 8(81146) 2-18-15.

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