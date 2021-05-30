Алексей Кириллов о праймериз «ЕР»: Организация на хорошем уровне

«Организация на хорошем уровне», - прокомментировал предварительное голосование по определению кандидатов в Госдуму РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия» председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

«Механизм голосования – простой и понятный, избиратели приходят на участок со своим паспортом и голосуют. В каждом из участков есть СИЗы, санитайзеры, соблюдаются эпидемиологические нормы», - написал он на своей странице в соцсети Instagram по итогам выездной проверки хода праймериз на участке в Центральной городской библиотеке в Пскове.

Напомним, в Псковской области работают 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». На участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов: в том числе 95 в Псковское областное Собрание.