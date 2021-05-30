Александр Козловский поблагодарил жителей Псковской области, участвующих в внутрипартийном голосовании «Единой России»

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Ал
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Ал
«Мы традиционно посещаем участки, смотрим, как идет голосование, соблюдаются ли меры безопасности. Конечно, интересуемся явкой и следим за тем, чтобы не было никаких проблем с возможностью проголосовать», - сказал он.
«Нам удалось привлечь граждан к внутрипартийному голосованию. Спасибо им за эту поддержку», - заявил Александр Козловский.
В воскресенье, 30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание.