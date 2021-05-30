Александр Козловский поблагодарил жителей Псковской области, участвующих в внутрипартийном голосовании «Единой России»

ександр Козловский в воскресенье, 30 мая, проверяет ход очного предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание, передает корреспондент «Псковской правды».

«Мы традиционно посещаем участки, смотрим, как идет голосование, соблюдаются ли меры безопасности. Конечно, интересуемся явкой и следим за тем, чтобы не было никаких проблем с возможностью проголосовать», - сказал он.

«Нам удалось привлечь граждан к внутрипартийному голосованию. Спасибо им за эту поддержку», - заявил Александр Козловский.

В воскресенье, 30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание.