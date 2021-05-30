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Политика / Партии

Любовь Николаева: Праймериз — демократичная процедура

30 мая 2021 года, 12:50

«Я приветствую праймериз и считаю такую процедуру демократичная и необходимой. Было бы неплохо, если бы другие политические партии ее также использовали в своей работе», - заявила депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева.

Как сообщает Псковское агентство информации, она добавила, что «Единая Россия» единственная политическая партия, которая перед тем, как выдвинуть своих кандидатов в Государственную Думу в Псковское областное Собрание, спрашивает мнение своих избирателей».

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00.

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