Юрий Сорокин: У псковичей неподдельный интерес к предварительному голосованию «Единой России»

У псковичей неподдельный интерес к участию в предварительном голосовании «Единой России», отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, комментируя корреспонденту «Псковской правды» ход очного голосования на счетных участках, открывшихся в Псковской области 30 мая.

«Граждане хотят видеть, кто будет представлять их интересы в Госдуме, в областном Собрании. Праймериз — это волнительное мероприятие. Это фактически такие же выборы. Все время надо встречаться с людьми, доказывать, что ты им пригодишься. В конце концов, избиратели на праймериз все решат», - сказал Юрий Сорокин.

В воскресенье, 30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. Всего на участие в праймериз партии заявилось 108 кандидатов, 95 из них — в Псковское областное Собрание.