Игорь Дитрих: Мы все голосуем вместе

«У нас в семье 12 медиков. И мы все голосуем вместе. Так было во время выборов президента, и на голосовании за поправки в Конституцию, - отметил он. – И теперь мы пришли все вместе голосовать. За будущее наших детей! Мы поддерживаем президента и «Единую Россию»!» - заявил заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы, депутат регионального парламента Игорь Дитрих.

Он принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент на счетном участке, расположенном в ДК Родины, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального отделения партии.

Игорь Дитрих отметил, что процедура предварительного голосования «позволяет выбрать лучших из лучших».