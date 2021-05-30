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Политика / Партии

Глава Пскова: Возможность проголосовать есть не только у членов партии, но и у всех, кто является избирателем

30 мая 2021 года, 10:55

«Важно отметить, что возможность проголосовать есть не только у членов партии, но и у всех, кто является избирателем. Свой выбор я уже сделала, проголосовав электронно», - прокомментировала праймериз «Единой России» глава Пскова Елена Полонская.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, в день очного предварительного голосования «Единой России» 30 мая она посетила счетный участок, расположенный в здании Библиотеки-Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева, и проверила соблюдение мер безопасности.

«Этот и другие участки оснащены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты», - подчеркнула глава города.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Они будут работать до 20:00. Кроме того, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте pg.er.ru.

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