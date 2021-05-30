Григорий Стороненков: В рейтинговой конкурентной борьбе будут определяться сильнейшие кандидаты

«В рейтинговой конкурентной борьбе будут определяться сильнейшие и достойные кандидаты, которые будут представлять партию на предстоящих выборах этой осенью», - прокомментировал праймериз «Единой России» на своей странице в соцсети Instagram депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков.

Он рассказал, что принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Государственную Думу и региональный парламент вместе с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым. «Поддержал участников своим голосом», - пояснил он.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Они будут работать до 20:00. Кроме того, проголосовать можно на портале pg.er.ru.