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Политика / Партии

Елена Лунгу: Проявить свою активную гражданскую позицию просто и удобно

30 мая 2021 года, 10:30

«Здорово, что проявить свою активную гражданскую позицию и выразить мнение, кто должен представлять людей в Псковском областном Собрании и Госдуме, так просто и удобно», - прокомментировала свое электронном предварительном голосовании «Единой России» врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу.

Как сообщает Псковское агентство информации, она рассказала, что проголосовала «не выходя из дома, прямо со своего домашнего компьютера». «На pg.er.ru можно ознакомиться с биографиями кандидатов, их программами и сделать свой выбор», - добавила Елена Лунгу.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00. 

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