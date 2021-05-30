Елена Лунгу: Проявить свою активную гражданскую позицию просто и удобно

«Здорово, что проявить свою активную гражданскую позицию и выразить мнение, кто должен представлять людей в Псковском областном Собрании и Госдуме, так просто и удобно», - прокомментировала свое электронном предварительном голосовании «Единой России» врач-терапевт Псковской межрайонной больницы Елена Лунгу.

Как сообщает Псковское агентство информации, она рассказала, что проголосовала «не выходя из дома, прямо со своего домашнего компьютера». «На pg.er.ru можно ознакомиться с биографиями кандидатов, их программами и сделать свой выбор», - добавила Елена Лунгу.

30 мая в 8:00 в Псковской области открылись 119 счетных участков для очного участия в предварительном голосовании «Единой России». Участки будут работать до 20:00.