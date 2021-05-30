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Политика / Партии

Раиса Кузина: Хочется, чтоб прошли достойные люди

30 мая 2021 года, 10:25

«Я была приятно удивлена, увидев, сколько людей пришло проголосовать. Сегодня последний день предварительного голосования. Хочется, чтоб прошли достойные люди и представляли наши интересы. Очень много уже сделано, многое сделано для детей, для всех жителей нашего города. Я, как член партии, всегда принимаю участие и во внутрипартийном голосовании, и в выборах», - заявила председатель общественной региональной организации «Несовершеннолетние узники фашистских лагерей» Раиса Кузина.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-слежбе регионального отделения «Единой России», она приняла участие в предварительном голосовании партии на избирательном участке в Центральной городской библиотеке в Пскове.

В Псковской области 30 мая открыты 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Они будут работать до 20:00. Параллельно с проведением офлайн-голосования до 20:00 по местному времени, зарегистрированные избиратели смогут сделать свой выбор на сайте pg.er.ru.

Подсчет результатов начнется 30 мая в 21:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампании регионального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

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