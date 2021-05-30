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Политика / Партии

Александр Котов: Помогите нам определиться с выбором

30 мая 2021 года, 09:43

«Я проголосовал за тех кандидатов, которых считаю наиболее эффективными, успешными. Хочу обратиться к избирателям, кто не успел проголосовать дистанционно. Приходите, пожалуйста, на наши счетные участки, поддерживайте кандидатов, которых вы считаете необходимым выдвинуть на выборы. Помогите нам определиться с выбором», - заявил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе партии, Александр Котов принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидатов в Госдуму и региональный парламент на счетном участке в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса в микрорайоне Овсище.

«Единая Россия» в Псковской области 30 мая открыла 119 участков для очного голосования во всех муниципальных образованиях. Их адреса опубликованы на официальном сайте регионального отделения партии. Информацию о процедуре голосования, а также об участковых счетных комиссиях можно также узнать по телефону горячей линии - 8-800-444-07-13.

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