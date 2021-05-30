Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Псковской области

30 мая в 8:00 на территории Псковской области открылись 119 участков для предварительного голосования по определению кандидатов в Государственную Думу РФ и Псковское областное Собрание депутатов от партии «Единая Россия». Все участки будут работать до 20:00.

Принять участие в предварительном голосовании можно будет на участке, который закреплён за местом регистрации избирателя, для этого необходимо будет предъявить паспорт.

Кроме того, 30 мая — последний день, когда любой избиратель Псковской области может проголосовать за кандидата с помощью портала pg.er.ru.

В праймериз единороссов принимают участи 108 кандидатов: 13 - в Госдуму и 108 - в Псковское областное Собрание.