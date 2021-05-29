Самые серьёзные происшествия за неделю стали темами нового выпуска «Псковской сводки»

На сайте Псковского агентства информации 29 мая вышел новый, третий по счёту, выпуск нового проекта «Псковская сводка». Его авторы подвели итоги недели с 24 мая и напомнили о самых серьёзных происшествиях, случившихся в Псковской области в эти дни.

Так, речь шла о ДТП, в которых суммарно получили травмы девять человек и один погиб. Речь идёт об аварии у деревни Нестрино в Порховском районе, у деревни Подосье в Псковском районе, у турбазы «Алоль» в Пустошкинском районе.

Ещё одной темой выпуска стала история, случившаяся в Пскове в доме на улице Солнечной. Там из окна третьего этажа на крышу пристройки к дому за выпавшими конфетами спрыгнула 5-летняя девочка. Ребёнка сняли с крыши сотрудники МЧС, медицинская помощь не потребовалась.

А в Великих Лаках решается вопрос о возбуждении дела по факту осквернения памятника Неизвестному солдату. Там в поле зрение следователей попали три подростка.