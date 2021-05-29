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Происшествия

Самые серьёзные происшествия за неделю стали темами нового выпуска «Псковской сводки»

29 мая 2021 года, 17:45

 На сайте Псковского агентства информации 29 мая вышел новый, третий по счёту, выпуск нового проекта «Псковская сводка». Его авторы подвели итоги недели с 24 мая и напомнили о самых серьёзных происшествиях, случившихся в Псковской области в эти дни.

Так, речь шла о ДТП, в которых суммарно получили травмы девять человек и один погиб. Речь идёт об аварии у деревни Нестрино в Порховском районе, у деревни Подосье в Псковском районе, у турбазы «Алоль» в Пустошкинском районе.

Ещё одной темой выпуска стала история, случившаяся в Пскове в доме на улице Солнечной. Там из окна третьего этажа на крышу пристройки к дому за выпавшими конфетами спрыгнула 5-летняя девочка. Ребёнка сняли с крыши сотрудники МЧС, медицинская помощь не потребовалась.

А в Великих Лаках решается вопрос о возбуждении дела по факту осквернения памятника Неизвестному солдату. Там в поле зрение следователей попали три подростка.

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