Гранату обезвредили в Псковском районе

В деревне Кирово Псковского района взрывотехники Росгвардии обезвредили гранату. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Предмет, похожий на гранату, обнаружили местные жители и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия специалисты группы разминирования псковского ОМОН обследовали предмет. Они установили, что обнаруженный боеприпас — это гранта РГ-42 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Внутри находилось взрывчатое вещество.

Специалисты Росгвардии вывезли гранату в безопасное место и уничтожили её при помощи накладного заряда.