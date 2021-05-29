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Происшествия / ЧП

Гранату обезвредили в Псковском районе

29 мая 2021 года, 16:50

В деревне Кирово Псковского района взрывотехники Росгвардии обезвредили гранату. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Предмет, похожий на гранату, обнаружили местные жители и обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия специалисты группы разминирования псковского ОМОН обследовали предмет. Они установили, что обнаруженный боеприпас — это гранта РГ-42 времен Великой Отечественной войны со следами коррозии. Внутри находилось взрывчатое вещество.

Специалисты Росгвардии вывезли гранату в безопасное место и уничтожили её при помощи накладного заряда.

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