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Общество / Здоровье

704 человека пострадали от укусов клещей в Псковской области в этом году

29 мая 2021 года, 16:43

В этом году с начала сезона активности клещей от укусов этих насекомых пострадали 704 жителя Псковской области, в том числе 191 ребёнок. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 3 апреля, пострадавшим оказался ребёнок. По сравнению с прошлым годом количество обращений по поводу присасывания клещей снизилось на 33,6%. Количество пострадавших среди детей уменьшилось на 48,1%.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области исследовали 471 клеща, из них 0,2% оказались носителями энцефалита, 29,15% - боррелиоза, 3,19% - эрлихиоза, 0,32% - гранулоцитарного анаплазмоза.

При этом один человек заболел боррелиозом. Диагноз был поставлен 4 мая жителю Псковского района.

В этом году от энцефалита были привиты 1 тыс. 79 человек. В том числе 24 ребёнка. 

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