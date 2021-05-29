Самоходный паром будет возить социальные грузы на острова в Псковском озере

Для доставки социальных грузов на острова в Колпина и Каменка в Псковском озере на территории Печорского района будет приобретён самоходный паром. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова на заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета.

По словам Ирины Ивановой, дорожный комитет ведет активную работу по развитию водных пассажирских перевозок и повышению транспортной доступности островной части Псковского и Печорского. В этом году уже запущены два пассажирских катера на 33 места каждый до Талабских островов.

Также участники заседания обсудили возможность государственно-частного партнерства в части развития речного судоходства, вопросы открытия в Пскове представительства Российского речного регистра. Ещё одной темой дискуссии было возобновление добычи речного песка и очистка русла реки Великой.