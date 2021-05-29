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Общество

Самоходный паром будет возить социальные грузы на острова в Псковском озере

29 мая 2021 года, 14:43

Для доставки социальных грузов на острова в Колпина и Каменка в Псковском озере на территории Печорского района будет приобретён самоходный паром. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Ирина Иванова на заседании консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в регионе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе комитета.

Самоходный паром будет возить социальные грузы на острова в Псковском озере

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

По словам Ирины Ивановой, дорожный комитет ведет активную работу по развитию водных пассажирских перевозок и повышению транспортной доступности островной части Псковского и Печорского. В этом году уже запущены два пассажирских катера на 33 места каждый до Талабских островов.

Также участники заседания обсудили возможность государственно-частного партнерства в части развития речного судоходства, вопросы открытия в Пскове представительства Российского речного регистра. Ещё одной темой дискуссии было возобновление добычи речного песка и очистка русла реки Великой.

Самоходный паром будет возить социальные грузы на острова в Псковском озере

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Члены Совета сошлись во мнении, что развитие водного транспорта в Псковской области необходимо для развития туризма и поддержки предпринимательства. Было решено разработать «дорожную карту», рассмотреть возможность участия Псковской области в федеральных программах по развитию внутреннего водного транспорта. Ещё одним итогом встречи стало решение о создании рабочей группы для обсуждения деталей реализации программы.

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