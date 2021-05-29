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Общество / Экология

До 28 градусов тепла прогнозируется в июне в Псковской области

29 мая 2021 года, 13:13

В Псковской области в июне прогнозируется от 18 до 23 градусов тепла, а в отдельные дни — от 25 до 28. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

До 28 градусов тепла прогнозируется в июне в Псковской области

Ночные температуры, как ожидается, будут в пределах 10-15 градусов. При этом в отдельные ночи возможно похолодание до 3-8 градусов.

В целом погода будет в июне в Псковской области носить неустойчивый характер, но находиться в пределах климатической нормы.

По прогнозу, за месяц выпадет 60-110% осадков от нормы. Возможны грозы, которые будут сопровождаться порывами ветра до 15-18 метров в секунду. 

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