К 20 тысячам приближается количество участников праймериз «Единой России» в Псковской области

В Псковской области количество участников праймериз «Единой России» по данным на утро 28 мая превысило 17 тысяч. Такие данные были озвучены в программе «Псковский телеграм», очередной выпуск которой вышел на сайте Псковского агентства информации 28 мая.

В ходе предварительного голосования, которое стартовало 24 мая на портале pg.er.ru, будут определены кандидаты от партии в Псковское областное Собрание и Государственную Думу. Выборы состоятся в сентябре.

В программе «Псковский телеграм» отмечалось, что электронное голосование набирает популярность у жителей, а «Единая Россия» смогла сделать его механизм простым.

Праймериз продлятся до 30 мая. В последний день будут также открыты традиционные избирательные участки, на которых смогут проголосовать все желающие.