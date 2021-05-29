Причиной пожара в кафе «Мюнхель» в Пскове стала неправильная эксплуатация мангала

Причиной пожара в кафе «Мюнхель» в Пскове стало нарушение правил безопасности эксплуатации мангала. Об этом пишет Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительным данным, на кухне в вытяжке на площади два квадратных метра горел жир, огонь распространился на помещение вентиляционной камеры на мансардном этаже. Также пострадала предметно-вещевая обстановка. Вентиляционная камера была закопчена.

Пожар в кафе случился 28 мая около 20:30. Были эвакуированы 82 человека, в том числе 70 посетителей.