35 человек заболели коронавирусом и 80 выздоровели за сутки в Псковской области

В Псковской области за минувшие сутки, 28 мая, коронавирус выявили у 35 человек, при этом 80 пациентов выздоровели. Такие данные опубликовал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

11 новых случаев заболевания диагностировали в Пскове (всего 13 тыс. 683), девять - в Великих Луках (всего 6 тыс. 320), по три — в Островском (всего 1 тыс. 906) и Пустошкинском (всего 353) районах, по два — в Невельском (всего 1 тыс. 454) и Локнянском (всего 259). По одному заражённому добавилось в Псковском (всего 3 тыс. 139), Новосокольническом (всего 983), Новоржевском (всего 462), Пыталовском (всего 384) и Стругокрасненском (всего 383) районах.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболел 37 тыс. 751 человек, 32 тыс. 466 — выздоровели и 403 — умерли.