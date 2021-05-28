В Острове дорогу к больничному городку привели в порядок. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, на эти цели направлено около 3,7 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отремонтированный участок составляет 400 метров. Ранее он находился в неудовлетворительном состоянии. Из-за отсутствия системы оттока воды покрытие было перенасыщено влагой и разрушалось.

Подрядчик расчистил территорию от деревьев и кустарника, заменил водопропускные трубы на основном ходу и съездах, провел планировку откосов, укрепил обочины. Устройство основания и покрытия выполнено из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей. Установлены дорожные знаки и сигнальные столбики.