На улице Пушкинской в Пскове меняют участок теплотрассы. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, работы проходят на части тротуара улицы.

Замена участка магистральной теплотрассы проходит в рамках подготовки к отопительному сезону.

Завершить работы должны до 10 июня, но подрядчик обещают все сделать еще раньше.

«Псковские теплосети» сообщили, что замена теплосетей будет проводится и на улице Олега Кошевого. Там предосит много земляных работ. К счастью, у организации появился прибор, с помощью которого теперь не надо шурфить землю для поиска границ пролегания трубы. Теперь специалисты точно определяют место прохождения теплотрасс под землёй.