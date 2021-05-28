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Общество / Коммуналка

На улице Пушкинской в Пскове меняют участок теплотрассы

28 мая 2021 года, 20:17

На улице Пушкинской в Пскове меняют участок теплотрассы. Как сообщает официальный телеграм-канал Псковской области, работы проходят на части тротуара улицы. 

Замена участка магистральной теплотрассы проходит в рамках подготовки к отопительному сезону.

Завершить работы должны до 10 июня, но подрядчик обещают все сделать еще раньше. 

«Псковские теплосети» сообщили, что замена теплосетей будет проводится и на улице Олега Кошевого. Там предосит много земляных работ. К счастью, у организации появился прибор, с помощью которого теперь не надо шурфить землю для поиска границ пролегания трубы. Теперь специалисты точно определяют место прохождения теплотрасс под землёй. 

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