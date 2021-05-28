Отчет губернатора, праймериз «Единой России» и Лукашенко обсудили ведущие «Псковского телеграма»

Соведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самые интересные новости в региональном Telegram-пространстве, в том числе отчет губернатора, электронные праймериз «Единой России», потенциальную схватку между «Новыми людьми» и «партией граждан» и ледяную войну Лукашенко.

Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года на сайте ПАИ, их Youtube-канале и в Telegram-канале «Псковские новости».