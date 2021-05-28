Отчет губернатора, праймериз «Единой России» и Лукашенко обсудили ведущие «Псковского телеграма»

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел на сайте Псковского агентства информации 28 мая.
Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел на сайте Псковского агентства информации 28 мая.
Соведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самые интересные новости в региональном Telegram-пространстве, в том числе отчет губернатора, электронные праймериз «Единой России», потенциальную схватку между «Новыми людьми» и «партией граждан» и ледяную войну Лукашенко.
Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года на сайте ПАИ, их Youtube-канале и в Telegram-канале «Псковские новости».