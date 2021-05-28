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Общество

Отчет губернатора, праймериз «Единой России» и Лукашенко обсудили ведущие «Псковского телеграма»

28 мая 2021 года, 18:06

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» вышел на сайте Псковского агентства информации 28 мая. 

Отчет губернатора, праймериз «Единой России» и Лукашенко обсудили ведущие «Псковского телеграма»

Соведущие «Псковского телеграма» Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили самые интересные новости в региональном Telegram-пространстве, в том числе отчет губернатора, электронные праймериз «Единой России», потенциальную схватку между «Новыми людьми» и «партией граждан» и ледяную войну Лукашенко.

Программа «Псковский телеграм» выходит с января 2021 года на сайте ПАИ, их Youtube-канале и в Telegram-канале «Псковские новости».

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