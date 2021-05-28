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Общество

Московский блогер-урбанист выпустил блог о Пскове

28 мая 2021 года, 17:50

Блогер-урбанист из Москвы Аркадий Гершман выпустил на своём Youtube-канале видео о Пскове. Как сообщает Псковское агентство информации, москвич выделил и положительные, и отрицательные стороны города.

Московский блогер-урбанист выпустил блог о Пскове

Скриншот из видео

«Псков очень кайфовый! Местами даже напоминает маленькие городки Европы. Магия заключается в приятных мелочах: озеленении, комфортной этажности домов, тишине», - отметил Аркадий Гершман.

Также блогер оценил благоустроенную площадку у бюста Исааку Кикоину на Октябрьском проспекте, широкие улицы, большое количество зелени и архитектура.

Однако, он посоветовал городским властям нанять архитекторов, знающих толк в транспортной инфраструктуре. В частности, ему не понравился круг на Октябрьской площади и километры заборов в центре города.

Блогера также возмутило, что историческую булыжную мостовую скрывают под слоем асфальта. «Дизайн улиц – очень важно. Если город хочет сохранить своё наследие и привлечь туристов, то важно мостовую на улицах сохранять, на проезжей части это допустимо. Но в Пскове варварски всё уничтожают, даже в советские годы такого не было. И да, здесь не делают временных тротуаров, когда идёт ремонт. Чтобы пройти по улице, надо испачкать обувь и утонуть в луже», - посетовал Аркадий Гершман.

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