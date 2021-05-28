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Общество

Оксана Фёдорова признана самой богатой среди деятелей искусства в Москве

28 мая 2021 года, 17:26

По итогам 2020 года уроженка Пскова, Мисс Вселенная, директор «Музея моды» Оксана Фёдорова оказалась самой богатой среди деятелей искусства в Москве, сообщает «АиФ-Москва» со ссылкой на данные из деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы.

В 2020 году Оксана Федорова задекларировала 139,4 млн рублей, а также шесть земельных участков, два жилых дома, две квартиры, два машино-места и три автомобиля.

Супруг Мисс Вселенной заработал 3 млн 739 тыс. рублей, при этом он имеет три машины и мотоцикл.

На втором месте, после Федоровой, находится художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, который заработал 88,2 миллиона рублей. Около 87,2 миллиона задекларировал худрук хора солистов Михаил Турецкий.

Худрук Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов и его жена Ксения Собчак задекларировали 17,9 млн и 212,7 млн рублей, директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели - 32,8 млн, худрук Государственного академического театра имени Моссовета Евгений Марчелли - 28,4 млн рублей, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков - 24,3 млн, Олег Меньшиков, художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой - 35,1 млн.

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