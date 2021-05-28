Профсоюзные санатории поддержали создание мемориала «Зарождение Знамени Победы»

Учреждения отдыха Псковской области «Пушкиногорье», «Алоль», «Соцтурпроф» оказали благотворительную поддержку в создании мемориала «Зарождение Знамени Победы» в посёлке Идрица Себежского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметил директор УО «Соцтурпроф» Григорий Коратаев, руководство учреждения совместно с профобъединением поддержало инициативу о сборе средств на установку памятного знака Знамени Победы.

«Подобные инициативы хороши тем, что они объединяют людей. Ведь совсем не важно какой у тебя достаток или социальное положение, перечислил ты 50 рублей или 200 тысяч, ты все равно будешь ощущать себя причастным к знаменательному событию», - сообщил Григорий Коратаев.

Ранее председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов обратился ко всему профсоюзному сообществу Псковской области с призывом поддержать инициативу создания памятного знака Знамени Победы.

Напомним, средства на создание мемориала решено собрать с помощью всероссийского краудфандинга. Макет памятного знака выбран по итогам всероссийского творческого конкурса.

Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». Всего потребуется 16 млн рублей.