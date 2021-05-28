Более 8,5 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Всего в онлайн-голосовании приняли участие свыше 51 тысячи человек. В том числе, в Великих Луках проголосовали за общественные пространства 7,6 тысяч человек, в Псковском районе - более 4 тысяч, в Великолукском - около 4 тысяч, в Островском - 2,8 тысяч, в Невельском - 2,8 тысяч и Опочецком - 2 тысячи.

В большинстве районов Псковской области уже определились территории, лидирующие в голосовании с большим отрывом. Так, в Пыталовском районе больше всего голосов набрал проект благоустройства Детского парка в Пыталове, а в Новосокольническом районе - северная сторона парка «Летний сад» в городе Новосокольники. Жители Бежаницкого района выбрали Площадь энергетиков в муниципальном центре.

Кроме того, в список лидирующих территорий с большим отрывом вошли Парк Победы в Гдове, пешеходная дорожка от улицы Энергетиков до улицы Октябрьская в Дедовичах, парк на улице Советской в Кунье, Поселковый парк в Локне, городской парк в Пустошке, общественная территория на площади Советской в Усвятах и другие.

Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего к голосованию представлены 96 территорий в Псковской области. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список территорий для благоустройства на следующий год.

Онлайн-голосование продлится до 30 мая. За понравившиеся территории или дизайн-проекты можно проголосовать на сайте платформы 60.gorodsreda.ru или на портале «Госуслуг».

Для оказания информационной и технической помощи в Псковской области открыты 26 волонтерских центров. Кроме того, информацию по голосованию можно получить по номеру 8 (800) 600 2013. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.