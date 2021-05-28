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Общество / Образование

Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области

28 мая 2021 года, 15:33

Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Речь об этом шла на очередном оперативном штабе и заседании антитеррористической комиссии 28 мая.

Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что после трагических событий в Казани безопасность образовательных учреждений и проведение профилактической работы с подростками для выявления и пресечения склонности к агрессии и насилию являются ключевыми темами для региональных властей, а также национального антитеррористического комитета.

В память о жертвах глава региона объявил минуту молчания.

В ходе заседания и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков доложил, что штат специалистов-психологов в учебных учреждениях области вырос за счет увеличения коэффициента заработной платы для вспомогательного персонала.

Кроме того, началась разработка межведомственной программы противодействия деструктивному поведению в молодежной среде. Специалисты проводят консультации с родителями, а школьников привлекают к внеурочной деятельности.

Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала участникам, что неконтролируемые вспышки гнева у молодежи — это опасно. Они развиваются у детей, в том числе, из-за обилия негативного контента в социальных сетях.

Уполномоченный по правам ребенка призвала псковичей внимательнее относиться друг к другу и выразила уверенность, что предпринимаемые региональными властями меры, принесут необходимый результат.

В частности, проекты Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона. Один из проектов, по словам руководитель ведомства Натальи Плявинской, заключается в распространении позитивного контента в социальных сетях.

Другой проект ведомства – это интернет-приемная для молодежи, созданная молодежным парламентом при Псковском областном собрании депутатов. В нее уже обратилось более 30 школьников. Пока приемная работает в тестовом режиме, однако далее планируется организовать специализированный сайт, где школьники смогут получить ответ на свой вопрос.

«Выражаю благодарность Губернатору за поддержку, понимание специфики данной работы и ее значимости», — сказала Наталья Плявинская.

Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что работа преподавателей не должна ограничиваться только образовательным процессом. «Нужно видеть дальше, чувствовать и понимать, чем живут дети, какие у них интересы, какие современные веяния. Это обязанность как минимум классного руководителя, какие, самое главное, есть тревоги и из чего они произрастают», — подчеркнул он и призвал поддерживать желание молодых людей проявить себя в чем-то, помогать им ориентироваться в этом мире, отличать добро и зло.

По итогам совещания губернатор поручил актуализировать информацию о наличии паспортов безопасности объектов. «Замечания профильных ведомств необходимо детально проанализировать. Паспорта безопасности должны быть в наличии и соответствовать всем предъявляемым требованиям. Эту работу нужно провести, посмотреть по учреждениям, оказать помощь, если в этом есть необходимость. Если руководитель учреждения пренебрегает требованиями, то они просто не будут работать», — подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к руководителю регионального комитета по образованию.

Профильный комитет также проанализирует необходимость в установке новых ограждений, монтаже или модернизации систем видеонаблюдения. Часть средств на эти цели может быть предоставлена администрацией региона.

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