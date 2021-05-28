Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации. Речь об этом шла на очередном оперативном штабе и заседании антитеррористической комиссии 28 мая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что после трагических событий в Казани безопасность образовательных учреждений и проведение профилактической работы с подростками для выявления и пресечения склонности к агрессии и насилию являются ключевыми темами для региональных властей, а также национального антитеррористического комитета. В память о жертвах глава региона объявил минуту молчания. В ходе заседания и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков доложил, что штат специалистов-психологов в учебных учреждениях области вырос за счет увеличения коэффициента заработной платы для вспомогательного персонала. Кроме того, началась разработка межведомственной программы противодействия деструктивному поведению в молодежной среде. Специалисты проводят консультации с родителями, а школьников привлекают к внеурочной деятельности.

Детский омбудсмен Наталия Соколова рассказала участникам, что неконтролируемые вспышки гнева у молодежи — это опасно. Они развиваются у детей, в том числе, из-за обилия негативного контента в социальных сетях. Уполномоченный по правам ребенка призвала псковичей внимательнее относиться друг к другу и выразила уверенность, что предпринимаемые региональными властями меры, принесут необходимый результат. В частности, проекты Управления общественных проектов и молодежной политики администрации региона. Один из проектов, по словам руководитель ведомства Натальи Плявинской, заключается в распространении позитивного контента в социальных сетях. Другой проект ведомства – это интернет-приемная для молодежи, созданная молодежным парламентом при Псковском областном собрании депутатов. В нее уже обратилось более 30 школьников. Пока приемная работает в тестовом режиме, однако далее планируется организовать специализированный сайт, где школьники смогут получить ответ на свой вопрос. «Выражаю благодарность Губернатору за поддержку, понимание специфики данной работы и ее значимости», — сказала Наталья Плявинская.