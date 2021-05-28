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Экономика / Сельское хозяйство

Новосокольническая ферма начала поставлять молоко для Danone

28 мая 2021 года, 13:58

Мегаферма «Красное знамя» из Новосокольнического района начала поставлять молоко для компании «Данон», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, гендиректора ОАО «Красное знамя» Андрея Козлова.

Новосокольническая ферма начала поставлять молоко для Danone

Фото Псковского агентства информации

По его словам, мегаферма работает с Danone уже два месяца. Они поставляют самый высший сорт молока – «Экстра». Оно идет для создания детского питания «Агуша», «Веселый молочник», «Простоквашино» и «Домик в деревне».

Кроме того, «Красное знамя» продолжает работать с транснациональной корпорацией PepsiCo, в состав которой входит «Вимм-Билль-Данн».

Гендиректор предприятия подчеркнул, что транснациональные компании предъявляют очень высокие требования к качеству. Молоко они оценивают по 16 показателям. «Если хоть одно не выдерживаешь, то сразу слетаешь с сорта. А если не очень хороший сорт, то и цена будет невысокая. Я настроил специалистов на то, что только качественную продукцию можно хорошо и дорого продавать. И сейчас за нас не то что дерутся, но уговаривают порой», - сказал Андрей Козлов.

В настоящее время переговоры ведутся еще с двумя компаниями -  Valio и  Campina. 

«Всегда есть конфликт покупателя и продавца. Один хочет купить подешевле, а другой - продать подороже. Это нормальная ситуация. И когда нас пытаются обижать и опускать цены, мы уходим к другому контрагенту. Потому что молоко – это не железо, оно не может, полежав недельку, получить хорошую цену. Оно имеет срок реализации, может скиснуть, поэтому вариантов тут немного», - заключил депутат.

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