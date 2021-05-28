Новосокольническая ферма начала поставлять молоко для Danone

Мегаферма «Красное знамя» из Новосокольнического района начала поставлять молоко для компании «Данон», сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, гендиректора ОАО «Красное знамя» Андрея Козлова.

По его словам, мегаферма работает с Danone уже два месяца. Они поставляют самый высший сорт молока – «Экстра». Оно идет для создания детского питания «Агуша», «Веселый молочник», «Простоквашино» и «Домик в деревне».

Кроме того, «Красное знамя» продолжает работать с транснациональной корпорацией PepsiCo, в состав которой входит «Вимм-Билль-Данн».

Гендиректор предприятия подчеркнул, что транснациональные компании предъявляют очень высокие требования к качеству. Молоко они оценивают по 16 показателям. «Если хоть одно не выдерживаешь, то сразу слетаешь с сорта. А если не очень хороший сорт, то и цена будет невысокая. Я настроил специалистов на то, что только качественную продукцию можно хорошо и дорого продавать. И сейчас за нас не то что дерутся, но уговаривают порой», - сказал Андрей Козлов.

В настоящее время переговоры ведутся еще с двумя компаниями - Valio и Campina.

«Всегда есть конфликт покупателя и продавца. Один хочет купить подешевле, а другой - продать подороже. Это нормальная ситуация. И когда нас пытаются обижать и опускать цены, мы уходим к другому контрагенту. Потому что молоко – это не железо, оно не может, полежав недельку, получить хорошую цену. Оно имеет срок реализации, может скиснуть, поэтому вариантов тут немного», - заключил депутат.