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Политика

Александр Седунов возглавил Псковский политехнический колледж

28 мая 2021 года, 13:13

 Александр Седунов возглавил Псковский политехнический колледж. Как сообщили корреспонденту «Псковской правды» в образовательном учреждении, экс-председатель комитета по образованию Псковской области был представлен коллективу как исполняющий обязанности директора. Дата, когда он приступит к работе, пока неизвестна.

Александр Седунов возглавил Псковский политехнический колледж

Фото Псковского агентства информации

В настоящее время обязанности руководителя колледжа исполняет замдиректора Елена Бузницкая. Директора у колледжа без приставки «и. о.» нет уже порядка двух лет - после увольнения с этой должности Олега Лебедева.

Сам Александр Седунов комментировать своё назначение газете отказался.

Александр Седунов родился 19 января 1971 года в Пскове в семье военнослужащего. В 1993 году окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института и до 1997 года работал учителем истории в Торошинской средней школе Псковского района.

Свое обучение он продолжил в аспирантуре Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, а затем в докторантуре Санкт-Петербургского государственного университета. Степень доктора исторических наук Александру Седунову присвоили в 2007 году.

С 1997 по 2008 год Александр Седунов работал преподавателем, старшим преподавателем, а затем начальником Псковского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. С 2008 по 2011 год он занимал пост проректора по учебно-инновационной работе Псковского государственного университета.

27 декабря 2011 года Александра Седунова назначили советником губернатора Псковской области, а в марте 2012 года – главой Государственного управления образования Псковской области.

19 мая стало известно о том, что Александр Седунов освобождён от должности председателя комитета по образованию Псковской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.  

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