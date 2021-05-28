Более 46 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

Первый компонент вакцины, по его словам, получили уже 57,8 тысяч пациентов.

46,3 тысяч человек завершили курс вакцинации от СOVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В настоящее время от коронавируса прививают во всех районах Псковской области. Вакцинация проводится бесплатно в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах, в торговых центрах, а также на дому.

Записаться на процедуру можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и в регистратуре.

В кабинетах, организованных в «Акваполисе», «Империале», «Фьёрд Плазе» и «Апельсине», сделать прививку можно без предварительной записи.