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Общество / Здоровье

Более 46 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

28 мая 2021 года, 12:38

46,3 тысяч человек завершили курс вакцинации от СOVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Первый компонент вакцины, по его словам, получили уже 57,8 тысяч пациентов.

Более 46 тысяч псковичей завершили курс вакцинации от СOVID-19

В настоящее время от коронавируса прививают во всех районах Псковской области. Вакцинация проводится бесплатно в 38 поликлинических отделениях, в мобильных ФАПах, в торговых центрах, а также на дому.

Записаться на процедуру можно по номеру единой диспетчерской службы 122, через портал «Госуслуг» и в регистратуре.

В кабинетах, организованных в «Акваполисе», «Империале», «Фьёрд Плазе» и «Апельсине», сделать прививку можно без предварительной записи.

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