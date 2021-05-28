Ковидстатистика Псковской области пополнилась ещё 53 заболевшими

За сутки 27 мая ковидстатистика Псковской области пополнилась 53 заболевшими, сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове (всего 13 тыс. 672) выявили 18 случаев коронавируса, в Новоржевском районе (всего 461) – восемь. В Великих Луках (всего 6 тыс. 311) и Невельском районе (всего 1 тыс. 452) добавилось по пять ковидбольных, в Великолукском (всего 840), Локнянском (всего 257) и Псковском (всего 3 тыс. 138) районах – по три. Всего по два человека заразились в Бежаницком (всего 352), Порховском (всего 1 тыс. 161) и Пыталовском (всего 383) районах, по одному – в Плюсском (всего 592) и Стругокрасненском (всего 382).

Всего с начала пандемии подтвердилось 37 тыс. 716 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от этого заболевания 32 тыс. 386 человек, в том числе 91 – за минувшие сутки.

Число погибших от COVID-19 достигло 403. 27 мая в ковидстатистику добавилось еще две жертвы вируса.