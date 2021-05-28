Михаил Ведерников поздравил псковских пограничников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

«Псковская земля с древних времен была щитом западных рубежей Руси, веками сохраняя неприступность территорий и давая отпор всем врагам. Сегодня пограничная служба продолжает славные традиции предков, защищая Государственную границу России от преступных посягательств, обеспечивая мир, покой и безопасность наших граждан», - отметил глава региона.

Пограничники, по его словам, отличаются высокой профессиональной подготовкой и смелостью. Они стойко выдерживают все вызовы, в том числе международный терроризм, организованную преступность, контрабанду и нелегальную миграцию.

Сотрудники ведомства непрерывно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность нашей страны. И, несмотря ни это, продолжают развивать пограничную инфраструктуру, совершенствовать свою выучку и осваивать новую технику.

«От всей души поздравляю всех, кто причастен к пограничной службе, с профессиональным праздником! Псковская область и вся Россия высоко ценит ваше мастерство, мужество и нелегкий, ответственный труд», - сказал Михаил Ведерников и отдельно выразил благодарность ветеранам, которые передают свой опыт и знания молодому поколению.

«Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, выдержки, стойкости духа, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества!» - заключил губернатор.