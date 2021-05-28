Псковские автобусы изменят схему движения из-за ремонта улицы Волкова

Городские и пригородные автобусы изменят схему движения из-за дорожных работ на улице Волкова в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.
Новый маршрут будет действовать сутки - с 6:00 29 мая до 6:00 30 мая.
Городские и пригородные автобусы изменят схему движения из-за дорожных работ на улице Волкова в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.
Новый маршрут будет действовать сутки - с 6:00 29 мая до 6:00 30 мая.
При движении к центру города автобусы будут сворачивать на улицу Школьную, далее ехать по улицам Олега Кошевого и Леона Поземского, выезжая к площади Ленина на маршрут. Остановки будут на улице Труда у школы №12 и на улице Школьной у дома № 19.
В обратном направлении движение осуществляется без изменений.