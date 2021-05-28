Псковские автобусы изменят схему движения из-за ремонта улицы Волкова

При движении к центру города автобусы будут сворачивать на улицу Школьную, далее ехать по улицам Олега Кошевого и Леона Поземского, выезжая к площади Ленина на маршрут. Остановки будут на улице Труда у школы №12 и на улице Школьной у дома № 19.

В обратном направлении движение осуществляется без изменений.