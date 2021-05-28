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Происшествия / Преступление

Замначальника одной из псковских колоний уволили из-за утраты доверия

28 мая 2021 года, 10:37

Заместителя начальника одного из исправительных учреждений Псковской области уволили в связи с утратой доверия, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной прокуратуры.

В декабре 2020 года бывший сотрудник колонии рассчитался с организациями, которые фактически были ему аффилированы, по начальной (максимальной) цене контракта. Среди коммерческих предложений была и компания его супруги, являющейся индивидуальным предпринимателем. С ней исправительное учреждение заключило государственный контракт на поставку строительных материалов.

Проект госконтракта подготовил и согласовал перед подписанием бывший замначальника лично. При этом обязанности по определению начальной (максимальной) цены не входили в его задачи, так как он не являлся работником контрактной службы.

Ни на стадии стадии формирования начальной (максимальной) цены, на стадии заключения госконтракта, мужчина не принял никаких мер, чтобы избежать конфликта интересов. Фактически он нарушил требования антикоррупционного законодательства.

В этой связи региональная прокуратура внесла в УФСИН России по Псковской области представление с требованием устранить выявленные нарушения и наказать виновных.

Требования прокурора удовлетворены. Сотрудник, допустивший нарушения законодательства о противодействии коррупции, уволен в связи с утратой доверия.

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