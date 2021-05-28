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Происшествия / Преступление

18 упаковок сыра украл пскович из магазина

28 мая 2021 года, 10:00

В Пскове из магазина на улице Труда посетитель украл 18 упаковок сыра и две банки кофе на общую сумму 3 тыс. 127 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о преступлении поступило 28 мая в 4:25. На место происшествия выехал экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский». Росгвардейцы задержали 31-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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