18 упаковок сыра украл пскович из магазина

В Пскове из магазина на улице Труда посетитель украл 18 упаковок сыра и две банки кофе на общую сумму 3 тыс. 127 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о преступлении поступило 28 мая в 4:25. На место происшествия выехал экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский». Росгвардейцы задержали 31-летнего местного жителя.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.