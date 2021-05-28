Юлия Пересильд рассказала, чем занималась полтора месяца в Грузии

«Конечно, это был не просто отпуск, да и сложно себе представить, чтобы я в разгар театрального сезона бросила все и уехала на 1,5 месяца отдыхать», - отметила Юлия Пересильд.

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала на своей странице в Instagram, чем она занималась в Грузии полтора месяца.

По ее словам, в Грузии состоялись съемки фильма Оксаны Бычковой под рабочим названием «ДжонДжоли».

В роли главных героев выступили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Ранее этот дуэт уже снимался в фильме «Битва за Севастополь».

«Женя, с тобой хорошо, надежно и спокойно. И да, на наши совместные пересечения всегда выпадают нелегкие задачи! Всегда, помимо просто съемок, мы проходим какой- то серьёзный человеческий путь и в очередной раз мы прошли его вместе, рядом, друг с другом более, чем достойно», - поделилась актриса.

О сюжете фильма Юлия Пересильд рассказывать не стала. «Ждите выхода фильма. Ну и ещё, Грузия прекрасна», - заключила она.

Продюсером нового фильма выступила Екатерина Филиппова, режиссёром - Оксана Бычкова.