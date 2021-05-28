Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Кино

Юлия Пересильд рассказала, чем занималась полтора месяца в Грузии

28 мая 2021 года, 09:31

Актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала на своей странице в Instagram, чем она занималась в Грузии полтора месяца.

«Конечно, это был не просто отпуск, да и сложно себе представить, чтобы я в разгар театрального сезона бросила все и уехала на 1,5 месяца отдыхать», - отметила Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд рассказала, чем занималась полтора месяца в Грузии

Фото из Instagram Юлии Пересильд

По ее словам, в Грузии состоялись съемки фильма Оксаны Бычковой под рабочим названием «ДжонДжоли».

В роли главных героев выступили Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Ранее этот дуэт уже снимался в фильме «Битва за Севастополь».

«Женя, с тобой хорошо, надежно и спокойно. И да, на наши совместные пересечения всегда выпадают нелегкие задачи! Всегда, помимо просто съемок, мы проходим какой- то серьёзный человеческий путь и в очередной раз мы прошли его вместе, рядом, друг с другом более, чем достойно», - поделилась актриса.

О сюжете фильма Юлия Пересильд рассказывать не стала. «Ждите выхода фильма. Ну и ещё, Грузия прекрасна», - заключила она.

Продюсером нового фильма выступила Екатерина Филиппова, режиссёром - Оксана Бычкова. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Оксана Фёдорова признана самой богатой среди деятелей искусства в Москве
Профсоюзные санатории поддержали создание мемориала «Зарождение Знамени Победы»
Продукцией псковского завода «Титан-Полимер» интересуются западные партнеры — Герман Петрушко
Более 8,5 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства в Пскове
109 человек уже приняты на завод «Титан-Полимер» в Псковской области
Программу противодействия деструктивному поведению подростков разрабатывают в Псковской области
Герман Петрушко: Любое химическое производство проходит несколько стадий изучения воздействия на окружающую среду
Новосокольническая ферма начала поставлять молоко для Danone
Александр Седунов возглавил Псковский политехнический колледж

Комментарии

Авторизация
No comments
Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Культура / Наследие
27 мая 15:30

Косьма, Дамиан и тайник в звоннице

Что узнали ученые в процессе реставрации псковского храма из списка ЮНЕСКО?
Город-музей

Культура
27 мая 12:00

Город-музей

Александр Голышев о преимуществах объединения и новых объектах музейного показа

«Россия как она могла бы быть»

Культура / Наследие
14 мая 10:15

«Россия как она могла бы быть»

Известный архитектурный критик сравнил Пушкинские Горы и Изборск