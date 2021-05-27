Восстановление рынка труда в Псковской области обсудили на заседании межведомственной рабочей группы 27 мая, сообщает пресс-служба администрации региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил, что обеспечить меры для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года поручил президент РФ. По рекомендации центра в регионе был проведен мониторинг занятости. В качестве безработных в области числится 3,4 тыс граждан.

На совещании было отмечено, что легальный сектор экономики в 2020 году пострадал не так существенно, как это предполагали негативные сценарии, и больше всего от последствий пандемии пострадал теневой сектор, так как «помощь и поддержку получить не смогли, потому что работодатель за них не платил налоги».

Губернатор региона сформулировал ключевые задачи, стоящие перед регионом. В частности, заявил о необходимости продолжить анализ ситуации вместе с органами статистики, налоговыми службами, пенсионным фондом, фондами медицинского и социального страхования, службой занятости и профильными комитетами. Результатом этой работы должно стать точное определение географии незанятых, их социального статуса, а также потенциальной занятости в теневом секторе.

Также планируется усилить работу Центров занятости. Другое направление работы — борьба с теневым сектором экономики. «У нас есть работодатели, в том числе крупные, которые к зарплатам и социальной защищенности своих работников относятся весьма вольно», — заметил Михаил Ведерников.

Также участники совещания выступили с наработками и предложениями, которые направлены на возвращение показателей занятости в регионе на доковидный уровень.