Спиртосодержащую продукцию продавали под видом элитного алкоголя в Себежском районе

В Себежском районе под видом элитного алкоголя продавали спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности. Об этом «Псковской правде» сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Следователи совместно с оперативниками регионального УФСБ изъяли у продавцов около полутора тысяч бутылок алкогольной продукции различных марок.

Кроме того, обыск прошел у их поставщика в Великолукском районе. Там полицейские обнаружили более 6,5 тысяч бутылок вина и водки, почти тысячу 5-литровых канистр со спиртосодержащей жидкостью, а также пустую тару, пробки и этикетки.

Изъятая продукция отправлена на судебную экспертизу, проводятся следственные действия.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).