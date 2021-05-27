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Происшествия / Правосудие

Организатора концерта Niletto и Клавы Коки в Пскове оштрафовали на 80 тысяч рублей

27 мая 2021 года, 16:26

Юлию Тарасову, которая занималась организацией концерта Клавы Коки и Niletto в Пскове, оштрафовали на 80 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Псковский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) 27 мая.

В ходе заседания было установлено, что противовирусные меры на концерте российских исполнителей не соблюдались. В частности, организаторы нарушили  запрет на танцплощадку, а зрители не соблюдали требование о социальной дистанции и средствах индивидуальной защиты.

Таким образом, организатор концерта признана виновной в совершении указанного административного правонарушения. Ей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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