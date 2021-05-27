Погребение XIV-XIV веков обнаружили псковские археологи в Снетогорском монастыре

Погребение, которое пока датируется XIV-XIV веками, обнаружили псковские археологи на территории Снетогорского монастыря. Как сообщил корреспонденту «Псковской правды» старший научный сотрудник Псковского археологического центра и руководитель исследовательских работ Антон Романовский, останки были найдены в небольшом раскопе, который расположен недалеко от церкви Вознесения под колоколы.

«Само погребение было перекрыто культурным слоем. После того, как участок культурного слоя был исследован, в материковом грунте нами было обнаружено, зафиксировано и исследовано одно единственное погребение», - рассказал Антон Романовский.

По его словам, речь идет об одном захоронении на монастырском кладбище. Никаких вещей в погребении не нашлось, поэтому сузить датировку или точно определить, кем был погибший, невозможно. Однако, археологи предполагают, что это был монах.

«Мы его нашли в мае. Какое-то время погребение было законсервировано, потому что на уровне монастыря решался вопрос, что с ним делать. Были разные версии, но методика проведения археологических работ предполагает максимально полное исследование и извлечение. Что и было сделано после согласований», - отметил руководитель исследования.

Археологи извлекли останки из грунта и передали их для изучения антропологу. Специалист сделает анализ костного материала и определит пол, возраст и другие характеристики.

После исследований останки будут перезахоронены в монастыре.