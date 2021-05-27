Избирательный кодекс Псковской области изменился

Избирательный кодекс Псковской области приведен в соответствие с новыми федеральными правовыми нормами. Изменения в региональное законодательство внесли депутаты областного Собрания на 58-й сессии 27 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Новые нормы позволяют избирательной комиссии региона обратиться в Роскомнадзор с просьбой пресечь распространение противоправных агитационных материалов и информации.

Также в региональном избирательном кодексе закреплено нормативное определение понятий «кандидат, являющийся физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента» и «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» и прописан порядок информирования избирателей о таких кандидатах.

Ещё одно нововведение коснулось организации многодневного голосования. Теперь запрет на проведение предвыборной агитации не распространяется на день, предшествующий началу голосования. Кроме того, при проведении голосования вне стационарных избирательных участков можно использовать сразу два переносных ящика.

Полномочия члена областной избирательной комиссии, назначенного по предложению Центральной избирательной комиссии РФ, могут быть прекращены досрочно по мотивированному представлению ЦИК.

Еще одно нововведение гласит, что срок подачи жалобы на решение нижестоящей комиссии об отказе в регистрации кандидата либо единого списка кандидатов сокращен до пяти дней, а срок рассмотрения этой жалобы - до семи дней. Решение вышестоящей комиссии теперь можно обжаловать только в суде.

Этот закон предусматривает, что решение избирательной комиссии о регистрации кандидата либо единого списка кандидатов не может быть отменено судом, если комиссия не известила кандидата о допущенных нарушениях.