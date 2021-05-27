Собрание депутатов стало соучредителем электронной версии газеты «Псковская правда»

Псковское областное Собрание депутатов совместно с администрацией области и редакцией средства массовой информации стало учредителем сетевого издания «Псковская правда. Электронная версия газеты». Соответствующее постановление депутаты ПОС приняли на 58-й сессии 27 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Другим постановлением Собрания прекращена деятельность газеты «Псковская правда – Вече», печатная версия которой не издавалась с момента локдауна, введенного в связи с распространением COVID-19.

С июля 2020 года выпуск газеты, тиражом 5,5 тысяч экземпляров, был приостановлен официально. Теперь вся информация размещается в сетевом издании «Псковская правда. Электронная версия газеты».

На сегодняшний день сайт посетило около 640 тысяч уникальных пользователей, то есть в среднем около 71 тысячи посетителей в месяц. Количество просмотров превысило 1,5 млн.

В пресс-службе регионального парламента отметили, что в среднем продажи тиража печатной версии газеты составляли 2700 экземпляров, а ежегодные расходы областного бюджета на выпуск и распространение газеты превышали 10,5 млн рублей.