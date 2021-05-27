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Политика

Новый закон о пчеловодстве приняли в Псковской области

27 мая 2021 года, 14:15

Закон «Об отдельных вопросах в сфере развития пчеловодства в Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента.

Новый закон отражает актуальные положения федерального законодательства. В частности, он разграничивает полномочия органов государственной власти области в сфере пчеловодства.

Согласно нормативному правовому акту, региональный парламент должен принимать регулирующие пчеловодство законы и контролировать их исполнение. Администрация области утверждает госпрограммы по развитию этой сферы, а уполномоченный орган исполнительной власти, в свою очередь, занимается реализацией госпрограмм, устанавливает порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

День пчеловода в Псковской области закреплен новым законом за прежней датой – 14 августа. Действующий ранее региональный закон «О пчеловодстве» отменен.

В законную силу документ вступает 29 июня этого года.

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