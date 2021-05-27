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Общество

Лучшие педагоги и медики Псковской области смогут претендовать на премию в 150 тысяч рублей

27 мая 2021 года, 14:01

Лучших педагогов и медиков Псковской области будут поощрять премией губернатора в размере 150 тысяч рублей. Соответствующие поправки в региональном законодательстве закрепили депутаты Псковского областного Собрания 27 мая. Парламентарии поддержали инициативу губернатора Михаила Ведерникова, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Собрания.

Премия предусмотрена для двадцати человек: десять победителей областного конкурса «Лучший педагогический работник» и десять - «Лучший медицинский работник». Выплаты будут производится ежегодно из областного бюджета.

Претендовать на премию смогут педагогические работники, работающие в государственных и муниципальных образовательных организациях и реализующие образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, а также медработники из организаций, подведомственных областному комитету по здравоохранению.

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