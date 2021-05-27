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Общество

Разработку персонального нацпроекта для Псковской области анонсировал Михаил Ведерников

27 мая 2021 года, 13:06

Может появиться национальный проект исключительно для Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в рамках сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 мая, передает корреспондент «Псковской правды».

По словам главы региона, совет АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» подготовил документ, в который вошли 44 объекта культурного наследия. Регион, в свою очередь, запросил у всех профильных министерств и ведомств информацию о том, какие средства предусмотрены для Псковской области до 2025 года.

Эту сумму, а также средства из областного бюджета и от разных программ планируется объединить, чтобы провести в порядок инфраструктуру памятников. Губернатор подчеркнул, что необходимо создать комфортные условия для поездок туристов к достопримечательностям Псковской области.  

«Такого опыта в стране нет, дай Бог у нас все получится, - сказал губернатор. - Это будет ещё один нацпроект, исключительно для Псковской области». 

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