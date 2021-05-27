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Экономика

55 млн рублей налогов выплатили предприятия ОЭЗ «Моглино» в 2020 году

27 мая 2021 года, 11:29

55 млн рублей налогов выплатили предприятия ОЭЗ «Моглино» в 2020 году. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», об этом 27 мая рассказал в ходе своего отчета перед депутатами областного Собрания губернатор Михаил Ведерников. 

Глава региона заметил, что это та сумма налогов, которая не была им компенсирована в соответствии со статусом резидента ОЭЗ.

В общей сложности в рамках программы социально-экономического развития области в 2020 году профинансировано 27 мероприятий на сумму свыше 1 млрд рублей. Львиная доля средств - 909 млн рублей была направлена на развитие инфраструктуры ОЭЗ «Моглино».

В сфере промышленности и сельского хозяйства создано более 150 новых рабочих мест. При этом в «Моглино» этот показатель был перевыполнен почти на 50%. Это стало возможным благодаря запуску в прошлом году двух новых предприятий – «Синтез Технолоджи» (промышленные алмазы) и «Веллеранд» (выхлопные системы). В этом году к ним добавятся первый этап проекта «Титан-полимер» и «Элме Мессер» - производство промышленных криогенных газов.

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