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Общество / Образование

Почти миллиард рублей будет стоить учебно-лабораторный корпус ПсковГУ

27 мая 2021 года, 11:40

Стоимость учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ, инициатива по строительству которого в настоящее время прорабатывается на федеральном уровне, составит почти миллиард рублей. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в ходе отчёта о работе администрации в 2020 году перед депутатами Псковского областного Собрания.

Новый корпус станет якорным проектом большой комплексной структуры, в рамках которой будущие врачи начнут профориентированное обучение уже с 7 класса в одной из псковских школ.

По словам губернатора, для этого будет закуплена вся необходимая техника, скорректирована учебная программа, а к обучению привлечены действующие медицинские специалисты. Предварительные договорённости об оборудовании медкласса уже достигнуты с одним из инвесторов.

Региональные власти будут сопровождать студентов от поступления и обучения до трудоустройства и первых лет работы в конкретном медучреждении на территории Псковской области.

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